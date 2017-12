Abdelmajid Benjelloun

Le Festival méditerranéen du livre de Fès, dont la 9ème édition s’est ouverte dimanche soir, a rendu hommage à l’écrivain Abdelmajid Benjelloun. Selon le comité scientifique du festival, initié par la Fondation Club du livre au Maroc et l’Association ‘’Amis de Fès’’, le choix d’Abdelmajid Benjelloun s’explique par sa riche contribution à la culture marocaine. Plusieurs intervenants qui se sont ainsi succédé sur scène, lors de l’ouverture de cette édition, placée sous le thème “Patrimoine marocain : dimension universelle’’, ont mis l’accent sur l’apport de cet historien, poète et romancier aux divers champs du savoir et de la connaissance, saisissant l’occasion pour souligner l’impératif de redonner tout son éclat au livre et à la production littéraire et intellectuelle.



Guillermo del Toro

Certes, la rumeur du prochain rachat de la Fox par Disney pourrait rebattre quelques cartes. Mais Variety annonce tout de même que le réalisateur Guillermo del Toro aurait signé avec Fox Searchlight pour produire le prochain film de Scott Cooper et tourner le remake du Charlatan d’Edmund Goulding (1947). Guillermo del Toro fait actuellement beaucoup parler de lui avec The Shape of the Water qui défraie la critique et mène les nominations des Golden Globes avec pas moins de sept citations. Grand cri d’amour à l’histoire du cinéma, The Shape of the Water ne sera pas le dernier hommage du réalisateur à son art puisqu’il doit également tourner une nouvelle version du Voyage fantastique de Richard Fleischer.