Isabelle Huppert



Elle avait commencé 2017 avec un César, une nomination aux Oscars, puis un Molière d'honneur. Isabelle Huppert a achevé cette "belle année" à Rome en recevant dimanche le Prix Europe pour le théâtre, qui récompense ses "extraordinaires aventures" sur scène. "J'aime l'idée que ce soit un prix européen du théâtre et aussi parce que je suis une actrice française", a confié Isabelle Huppert à l'AFP, avant de se voir remettre le 16e Prix Europe pour le théâtre. Il a aussi été décerné à l'acteur britannique Jeremy Irons. Né en 1986, sous l'impulsion de l'actrice grecque Melina Mercouri et de Jack Lang, alors tous deux ministres de la Culture, ce prix est considéré comme la plus haute récompense théâtrale du continent. Il a été décerné à des metteurs en scène, comédiens ou chorégraphes comme Bob Wilson, Patrice Chéreau, Michel Piccoli ou encore Pina Bausch.



Mohamed El Hor



La pièce théâtrale marocaine "Solo" de Mohamed El Hor a raflé deux prix lors de la compétition officielle de la 19ème édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC), qui s'est clôturée samedi au Théâtre municipal de Tunis. Ainsi, les prix des meilleures interprétations féminines et masculines sont revenus à Amel Ben Heddou et Said Harrassi dans "Solo"@ et à Naouar Youssef et Samer Omrane dans " Statico" du Syrien Jamel Chekir. La pièce théâtrale "Solo", écrite par Mohamed El Hor et Hajar El Hamidi, avait remporté le Grand prix de la 19ème édition du Festival national du théâtre organisé début décembre à Tétouan sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Elle relate un témoignage émouvant de Zahra Ahmed qui raconte l'histoire de son émancipation d'un passé douloureux, où elle était obligée de vivre comme un homme, à travers un voyage empreint de spiritualité et de piété.