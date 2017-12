Diane Kruger

C'est le rôle le plus intense et le plus acclamé de sa carrière mais quand Diane Kruger a joué une femme qui perd dans un attentat son mari et son fils, elle-même vivait une tragédie personnelle. La star de cinéma et top-modèle allemande tournait "In the Fade", le thriller de son compatriote d'origine turque Fatih Akin, quand elle a appris que son beau-père était mort. Wolfgang Bieneck - le compagnon de longue date de sa mère, les parents de l'actrice ayant divorcé lorsqu'elle était adolescente - était une figure importante dans sa vie, et l'accompagnait souvent sur les tapis rouges. "J'avais l'impression de sombrer dans le chagrin et la peine. Que je n'en sortirais jamais", raconte à l'AFP la comédienne de 41 ans, connue pour ses rôles dans des grosses productions comme "Troie" ou "Inglourious Basterds". "In the Fade" a été filmé chronologiquement, lui permettant de puiser dans l'état d'esprit fluctuant de son personnage, et dans ses propres émotions, s'inspirant aussi de visites à des familles de victimes d'attentats. "Je n'ai jamais ressenti autant de tension, de sensations, j'avais l'impression que je ne pouvais pas m'en débarrasser la nuit, les week-ends", explique-t-elle.



Russell Simmons



La police de New York enquête sur des accusations de viol et d'agressions sexuelles visant le magnat américain du hip-hop Russell Simmons, mis en cause publiquement ces dernières semaines par plusieurs femmes, a indiqué jeudi un porte-parole à l'AFP. Le porte-parole a précisé que des détectives étudiaient actuellement des éléments qui avaient été portés à la connaissance de la police de New York, confirmant des informations du Los Angeles Times. Mercredi, le New York Times a publié le témoignage de trois femmes qui affirment toutes avoir été violées par ce poids lourd de l'industrie musicale, qui a contribué à offrir ses lettres de noblesse au hip-hop avec sa maison de disque Def Jam Recordings. Le producteur a nié ces accusations, tout comme il avait réfuté les premières allégations le visant.