William Gass

Le romancier américain William H. Gass, parfois présenté comme l’héritier de Faulkner en raison de son style âpre et sombre, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 93 ans, a-t-on appris auprès de son éditeur français. “L’écrivain américain William H. Gass, né en 1924 à Fargo, est mort cette nuit, à l’âge de 93 ans”, a annoncé dans un communiqué le Cherche-Midi. William H. Gass est notamment l’auteur de “La chance d’Omensetter” (1966) et “Le tunnel” (1995), un roman hors normes de plus de 700 pages sur lequel il travailla durant plus de 30 ans. “Le tunnel”, traduit en français par Claro, est un des romans les plus sombres jamais écrit. Son objet est l’exploration du mal.

Le narrateur, un historien spécialiste du IIIe Reich nommé William Frederick Kohler, est l’un des personnages les plus antipathiques de la littérature. Le livre, récompensé aux Etats-Unis par l’American Book Award, demeure, 20 ans après sa publication, un roman vertigineux et hors du commun.



Blake Lively

L’actrice Blake Lively s’est blessée à une main la semaine dernière lors du tournage d’une scène d’action. Selon Variety, les producteurs ont dû interrompre le tournage du film The Rhythm Section, le temps que Lively se remette. «La production reprendra dès que possible», a indiqué un porte-parole. Paramount avait prévu de faire paraître le long métrage le 22 février 2019; on ignore pour l’instant si l’accident retardera la sortie du film basé sur le roman du même nom de l’auteur Mark Burnell. Blake Lively y incarne une femme dont la famille meurt dans un écrasement d’avion et qui cherche à rattraper le responsable après avoir appris qu’il ne s’agissait pas d’un accident.