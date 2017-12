Tim Robbins

Avec son rôle dans "Les Evadés" et une nomination aux Oscars pour "La Dernière marche", Tim Robbins doit plusieurs des moments forts de sa carrière à des films sur la prison. Une plongée dans l'univers carcéral qui l'a inspiré pour changer le quotidien de détenus dans la vie réelle. Depuis une dizaine d'années, le comédien vu dans "The Player" de Robert Altman a contribué à faire baisser le taux de récidive parmi les prisonniers californiens grâce à un programme d'art dramatique qui encourage des criminels à se connecter à leurs émotions. "On n'est pas là pour faire du théâtre avec eux, pour monter des pièces avec eux et surtout pas pour en faire des acteurs", a-t-il expliqué lors d'une présentation du Prison Project à Los Angeles. "On ne tient pas à ce qu'ils soient en concurrence avec nous. Surtout s'ils sont bons", plaisante-t-il, "mais on leur offre un chemin qui peut mener à une transformation". Le taux de criminalité aux Etats-Unis est à des records de faiblesse, mais les incarcérations se sont envolées depuis les années 70, avec 2,3 millions d'Américains derrière les barreaux, soit un quart de la population carcérale mondiale.



Jordan Peele

La chaîne américaine CBS va produire une nouvelle version de la série télévisée culte "La Quatrième dimension", avec la collaboration du réalisateur Jordan Peele, remarqué pour son premier long métrage "Get Out". Diffusée pour la première fois sur CBS en 1959, "The Twilight Zone" a été l'un des pionniers de l'histoire des séries télévisées dramatiques, avec sa musique inquiétante composée par le Franco-Roumain Constant Marius et la spirale en noir et blanc du générique. La série n'avait pas de personnage récurrent et proposait, à chaque épisode, un mélange inédit de fantastique, de science-fiction, de psychologie et de métaphysique, avec une tension dramatique toujours forte. Elle a inspiré nombre de programmes, notamment la série "Black Mirror", son héritier le plus évident aujourd'hui à la télévision (Netflix). "La Quatrième dimension" a vu défiler plusieures vedettes du cinéma, de Buster Keaton à Robert Redford, en passant par Mickey Rooney, Lee Van Cleef ou William Shatner.