Jean d’Ormesson

L'écrivain et académicien français Jean d'Ormesson est décédé, dans la nuit de lundi à mardi, à Paris à l’âge de 92 ans, a annoncé sa famille. D’Ormesson, qui a laissé derrière lui une riche production littéraire, a succombé à une crise cardiaque à son domicile à Neuilly sur-Seine (région parisienne), a précisé sa fille, l'éditrice Héloïse d'Ormesson, citée par plusieurs médias français.

«Il a toujours dit qu’il partirait sans avoir tout dit et c’est aujourd'hui. Il nous laisse de merveilleux livres», a-t-elle dit. Elu en 1973 à l'Académie française, éditorialiste et ancien directeur du Figaro (1974-1977), le romancier au regard rieur est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages dont «Au plaisir des dieux».



Quentin Tarantino

Le neuvième film de Quentin Tarantino recèle bien des mystères : son auteur – réalisateur a pris des mesures exceptionnelles pour éviter toute fuite de son scénario, des rencontres avec de prestigieux acteurs comme Tom Cruise, Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio ont lieu, une rumeur annonce Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate... Seule certitude : le film reviendra sur la secte de Charles Manson et les massacres de l’année 1969. Le long métrage sera distribué par Sony Pictures qui prend le relais de la Weinstein Company, au bord de la faillite depuis le scandale qui a éclaté autour de son cofondateur Harvey Weinstein.



Ed Sheeran et Beyoncé

Il l'avait annoncé la semaine dernière sur les ondes de Channel 4 Radio. "J'ai quelque chose de lourd qui sort vendredi prochain. C'est énorme. C'est un remix de Perfect." Ed Sheeran a tenu ses promesses. Vendredi, le chanteur a dévoilé une version acoustique de son tube, en collaboration avec Beyoncé. Dans ce remix inédit, les deux voix s'accordent à merveille pour une balade des plus romantiques. Il s'agit de la troisième collaboration entre les deux artistes. En février 2015, le duo avait rendu hommage à Stevie Wonder via un medley lors d'un concert spécial organisé par l'Académie des Grammy Awards. Ils s'étaient ensuite retrouvés quelques mois plus tard pour interpréter Drunk in Love lors du Global Citizen Festival.