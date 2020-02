Billie Eilish

La jeune chanteuse américaine Billie Eilish a battu un record en se hissant vendredi en tête des ventes au Royaume-Uni avec le thème officiel du prochain volet des aventures de James Bond, sorti il y a seulement une semaine. Intitulé "No Time To Die" comme le film, le titre qu'elle a écrit avec son frère Finneas O'Connell, s'est écoulé à 90.000 exemplaires et 10,6 millions de streamings en sept jours, se classant directement numéro un, a indiqué l'organe officiel du classement des ventes, UK Official Charts Company.

C'est la meilleure performance de tous les temps d'un thème de James Bond sur une première semaine. "Skyfall" de la chanteuse Adele s'était écoulé à 84.000 exemplaires lors de sa première semaine de lancement en octobre 2012. Billie Eilish a interprété la chanson pour la première fois cette semaine, lors des Brit Awards, récompenses britanniques de la musique pop, qui l'ont consacrée "meilleure artiste féminine internationale".



Madonna

Pour Madonna, "une reine n'est jamais en retard". Au risque de finir par agacer ses fans: les 2.800 spectateurs du premier des douze concerts de la chanteuse à Paris, ont dû patienter samedi soir jusqu'à minuit tapante pour voir apparaître leur idole sur scène.

La faute à des problèmes techniques imprévus, selon la production, entraînés par l'incompatibilité de certains décors avec la scène du Grand Rex, célèbre salle parisienne, où la star doit clôturer une tournée qu'elle a voulue au plus près de son public, dans des théâtres et cinémas aux Etats-Unis et en Europe. Au terme d'un show certes irréprochable, Madonna a libéré son public - sans présenter d'excuses - un peu après 2H15 du matin, dimanche.

La plupart se sont retrouvés sans transports en commun, à l'instar de Jonathan, 28 ans, habitant la grande banlieue parisienne. "Je ne savais pas comment j’allais rentrer chez moi, mais ça valait quand même le coup d'attendre. Le show était génial!", a estimé le jeune homme qui avait déboursé 221 euros pour un strapontin à l'orchestre.