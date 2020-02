Salon



La 13ème édition du Salon régional du livre et de la lecture de Tata se tiendra du 25 février au 1er mars, sous le signe "Tata: Oasis du savoir et de la culture".

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (secteur de la culture), visant à promouvoir l'industrie du livre et de l’édition et à soutenir les acteurs œuvrant dans le domaine aux niveaux national, régional et local.

Le Salon se veut une occasion annuelle pour rassembler les différents acteurs du secteur et faire connaître au public les nouvelles publications, toutes disciplines confondues, indique la direction régionale de la culture dans un communiqué.

A cette occasion, une série de conférences et de cérémonies de dédicaces sont prévues dans le cadre de cet événement, ainsi que des ateliers d’écriture, de lecture, de théâtre et de dessin destinés aux enfants et aux jeunes.

Parallèlement au salon, deux expositions d’arts plastiques et de documents seront organisées, outre des hommages à des figures de proue ayant marqué le monde de la culture à Tata, conclut-on de même source.



Festival



La 2ème édition du Festival international du film de Fès (FIFF) aura lieu du 20 au 26 juin prochain, avec la participation d’une vingtaine d’œuvres cinématographiques de plusieurs pays.

Initiée par l’association éponyme, en partenariat avec la région Fès-Meknès et la commune de Fès et en collaboration avec la direction régionale de la culture, cette manifestation artistique tend à renforcer l’animation culturelle dans la ville et à contribuer à la dynamisation de la production du film marocain et à la promotion de l'industrie cinématographique nationale.

Organisé avec l’appui du Conseil régional du tourisme et le Centre cinématographique marocain, le festival prévoit la projection de longs et courts métrages de France, Belgique, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Russie, Portugal, Algérie, Espagne, Grèce, Tunisie, Mexique, Inde et d’Égypte, outre le Maroc.

Cet événement, dont les activités seront réparties entre le complexe culturel Al Houriya et la place Abi El Jounoud, comprend aussi des rencontres et des conférences thématiques axées notamment sur la production et la distribution du film cinématographique.

Le FIFF prévoit aussi une cérémonie en hommage à une pléiade de figures du cinéma et de l’art marocains, en reconnaissance de leur contribution à l’enrichissement du patrimoine culturel national.

Cette manifestation sera marquée par la remise de prix aux meilleures œuvres artistiques dans plusieurs catégories, dont ‘’le grand prix de Fès’’, ‘’le prix du Jury’’, ‘’le prix du meilleur réalisateur’’, ‘’le prix du meilleur scénario’’ et ‘’le prix de la meilleure interprétation masculine et féminine’’.