Théâtre



Fès accueille la troisième édition du Festival d’improvisation théâtrale

La ville de Fès s’apprête à accueillir la troisième édition du Festival d’improvisation théâtrale du 20 au 24 février 2020.

Organisée par l’Association du film et du théâtre Sunrise en partenariat avec la communauté de Fès et avec le soutien de la Direction régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, ce festival verra la participation de l’artiste omanais Said Al-Sayabi, de l’humoriste marocain Mohamed Azzam "Bahloul" et d’une pléiade d’artistes, de créateurs et de spécialistes en provenance de toutes les régions du pays.

Ce qui distinguera cette troisième édition, c’est la diversité de son programme et de ses cours de formation, ateliers, tables rondes et séminaires axés sur les problématiques les plus importantes du théâtre et organisés dans les différents espaces culturels et artistiques de la capitale spirituelle.



Arno



"J'ai pas bu depuis trois mois, mon foie était en grève. Bon, deux bars ont fait faillite": le chanteur belge Arno a donné mardi un concert à Paris avant d'interrompre sa tournée pour être opéré d'un cancer du pancréas, maladie dont il a révélé être atteint ce week-end. L'artiste de 70 ans à la voix rocailleuse et à la crinière blanche s'est produit au Trianon, dernier concert avant une opération prévue à Bruxelles puis une convalescence de six semaines. Cela l'a obligé à reporter 13 concerts de sa tournée en France, aux Pays-Bas et en Suisse, dans la foulée de la sortie en septembre de son album "Santeboutique".Visiblement en forme mardi soir, il n'a pas fait d'autre allusion à sa maladie que sa boutade sur son abstinence, avant la chanson "Lady Alcohol". Ces dernières semaines, il s'est produit sur scène malgré sa chimiothérapie.