Parution



Une séance de signatures a été dédiée, lundi, au roman de jeunesse, "Comptes de filles", en marge des activités de la 26ème édition du Salon international de l'édition et du livre et (SIEL), en présence de son auteur Zohra Amahou. Paru aux éditions Al Manar 2, cet ouvrage est un ensemble de contes populaires, relatés par son auteur et inspiré de la culture et du patrimoine marocain. De 103 pages, "Comptes de filles" contient 7 comptes : Fatoum, Warda et l'oiseau martyr, Tolla, Aicha Rmada, Hila, la fille du menuisier, Alia ou Sidi Ali le teigneux et un 7éme compte pour la clôture, Sa Majesté et Ses Majestés.

Dans une intervention de circonstance, l'écrivaine Zohra Amahou indique que les récits féeriques ont longtemps peuplé son enfance, leur écriture a été réalisée à sa façon, vu que les contes appartiennent à la mémoire collective des peuples et chacun les raconte à sa manière. "Les contes m'ont toujours émerveillée. Ce monde a éclairé le parchemin de mes connaissances par les lampes de sa magie, pendant mon enfance solitaire, pour ensuite dorloter tous ces souvenirs, à l'âge adulte", ajoute-t-elle.



Lecture



Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, et la présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, Aawatif Hayar, ont lancé, dimanche à Casablanca, la campagne "Qra Tewsel", une initiative offrant aux usagers du tramway la possibilité de feuilleter un livre le temps d'un trajet. Cette action, qui coïncide avec la 26ème édition du Salon international du livre et de l'édition (SIEL), vise la promotion de la lecture en proposant aux usagers, jusqu'au 11 février, une collection documentaire importante et diversifiée.

A cette occasion, M. Abyaba a souligné, dans une déclaration à la MAP, que des dizaines de titres sont mis à la disposition des usagers du tramway casablancais dans une quarantaine de stations, dans l’ambition de faire de la lecture une habitude quotidienne et sensibiliser les générations montantes à l’importance de cet acte. Le ministère a fourni les trois-quarts du fonds documentaire consultable pour les voyageurs, en plus de la contribution précieuse de plusieurs maisons d'édition et libraires, a-t-il indiqué, mettant en exergue les actions entreprises par son département pour encourager la connaissance et le savoir.