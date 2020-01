Conférence



La ville de Marrakech abritera, le 6 février prochain, une conférence sur le Patrimoine Juif marocain.

Cette rencontre animée par Jacky Kadoch, président de la communauté juive de Marrakech-Safi, et Ibtissam Haddaji, Doctorante chercheuse au laboratoire Limpact relevant de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech, vise à mettre en exergue l’exception marocaine, l’ouverture du peuple marocain à travers son histoire aux autres religions, particulièrement le judaïsme et la portée du patrimoine judéo-marocain matériel et immatériel.



IFM



L’Institut français de Marrakech (IFM) accompagnera durant la saison culturelle 2020 les importantes manifestations culturelles organisées à la cité ocre telles que la Foire d’art contemporain, la Biennale de la danse, le 10e Festival "Marrakech du rire", la Fête du cinéma, le Festival international du film de Marrakech et Sun-Festival.

Partenaire de ces grands événements, l’IFM proposera également de nombreux concerts, conférences, débats, expositions, résidences d’artistes et performances tout au long de l’année.

Le numérique, la jeunesse, la diversité culturelle et le plurilinguisme seront également au cœur de l’action de l’IFM.

Toujours à l'IFM, un espace numérique où immersion et interactivité seront mises au service de la démocratisation culturelle, sera ouvert dès le printemps prochain. Réalité virtuelle, jeux vidéo, et musée numérique "Micro-Folie" seront ainsi offerts, à même de permettre un accès ludique à ces nouveaux médias et aux œuvres des plus grands musées.

L’IFM continuera par ailleurs à accompagner les projets d’études en France avec Campus France, à proposer au sein de ses médiathèques des animations pour tous âges et à mener des projets de coopération éducative avec les autorités marocaines.



Rencontre



La Faculté des sciences Semlalia de Marrakech abrite, le 3 février prochain, la 4ème Rencontre des universités espagnoles.

Organisé par l’ambassade d’Espagne au Maroc, le ministère espagnol de l’Education et de la Formation professionnelle et le Service espagnol pour l'internationalisation de l'éducation, cet événement sera rehaussé par la participation de plus de 20 universités espagnoles parmi les plus prestigieuses.