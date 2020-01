Harvey Weinstein

Harvey Weinstein a été inculpé à Los Angeles pour deux cas d'agression sexuelle commis en 2013, ont annoncé lundi les services du procureur, le jour même où le procès du magnat déchu d'Hollywood s'ouvrait à New York.

Harvey Weinstein est accusé d'être entré de force dans la chambre d'hôtel d'une femme pour la violer, le 18 février 2013, puis d'en avoir agressé une autre dans une chambre d'hôtel de Beverly Hills le lendemain, selon un communiqué de la procureure du comté de Los Angeles, Jackie Lacey, transmis à l'AFP.

L'identité des deux victimes n'a pas été précisée. "Nous croyons que les preuves établiront que l'accusé a utilisé son pouvoir et son influence pour avoir accès à ses victimes puis commettre des crimes violents à leur encontre", déclare Mme Lacey, qui "félicite les victimes" pour avoir eu le courage de témoigner. Le producteur de cinéma, accusé de multiples abus sexuels par des vedettes ou des femmes anonymes, risque jusqu'à 28 ans de prison s'il est condamné en Californie. Les services du procureur ont demandé une caution de cinq millions de dollars.

Entamée voici deux ans à la suite des premières plaintes suscitées par le mouvement #MeToo, l'enquête se poursuit sur les allégations visant Harvey Weinstein à Los Angeles et Beverly Hills notamment.