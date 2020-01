Alpha Blondy

L'artiste Alpha Blondy a appelé dans la nuit de samedi à dimanche, lors d'un concert gratuit, les populations du Haut Sassandra à l'union et à l'entente précisant qu'il ne faut pas laisser la politique diviser les populations. "Ne laissons pas la politique nous diviser. Nous sommes un et indivisibles et notre force c'est dans l'union et dans l'entente", a indiqué l'artiste lors de son concert. L'artiste a rencontré quelques communautés vivant à Daloa pour leur parler de la nécessité de rester unis pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire.



Gabriel Matzneff

L'écrivain français Gabriel Matzneff, longtemps sulfureux auteur à succès rattrapé à 83 ans par un scandale de pédophilie, avait, dès son essai de 1974 intitulé "Les moins de seize ans", fait l'apologie des relations sexuelles avec des enfants et des adolescents. L'écrivain est visé par une enquête pour "viols commis sur mineur", ouverte vendredi par le parquet de Paris au lendemain de la sortie du livre de l'éditrice Vanessa Springora, qui a fait éclater le scandale. Celle-ci raconte sa relation sous emprise avec l'auteur, au milieu des années 1980, alors qu'elle avait à peine 14 ans. Ce tournant judiciaire pose ouvertement la question de la tolérance longtemps observée par une partie de l'intelligentsia et des médias en France, dans la foulée de la remise en cause des normes sociales et morales après mai 1968, vis-à-vis d'un auteur très en vogue dans les années 70.