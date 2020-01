Syd Mead



Syd Mead, l'artiste derrière l'univers visuel futuriste de "Blade Runner", connu pour avoir façonné le monde de la science-fiction avec ses designs, est mort à l'âge de 86 ans, a annoncé mardi sa page Facebook. Syd Mead, qui était également à l'ouvrage dans les années 70 et 80 dans les films "Aliens le retour", "Tron" et "Star Trek: le film", est décédé lundi, des suites d'un cancer du lymphome, a déclaré à plusieurs médias son compagnon Roger Servick.

Une publication sur son profil Facebook a confirmé sa disparition, avec les mots "Syd Mead 1933-2019". Le designer avait commencé sa carrière dans l'industrie de l'automobile et de l'électronique, travaillant pour Ford, Chrysler, Sony et Philips, avant de se tourner vers le cinéma.



Cinéma



Les salles de cinéma en France ont rassemblé 213 millions de spectateurs en 2019, en ce qui représente "le deuxième plus haut niveau depuis 1966 (234,2 millions), indique le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

Selon le CNC, qui a présenté lundi son bilan annuel, ce chiffre représente une progression de 6% par rapport à 2018, quand 200,5 millions de spectateurs avaient fréquenté les salles obscures de l’Hexagone.

Depuis six ans, la fréquentation des cinémas français se maintient au-dessus de la barre des 200 millions, malgré la concurrence de la vidéo en ligne et des services offerts par des plateformes comme YouTube et Netflix. Les performances de 2019 s’expliquent notamment par une évolution de 32,7% de la fréquentation de productions cinématographiques américaines qui ont représenté 117,76 millions d'entrées, "soit le plus haut niveau depuis 1957", en plein âge d'or d’Hollywood, relève le CNC.