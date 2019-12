Abdellatif Benabdeljalil

Les membres de l'Académie du Royaume du Maroc ont rendu un vibrant hommage, mardi à Rabat, à Abdellatif Benabdeljalil, membre de l'Académie du Royaume et qui, à travers son parcours professionnel et académique hautement qualifié, a enrichi la recherche scientifique et marqué de son empreinte le paysage de l'enseignement supérieur marocain. Cet hommage rendu à M. Benabdeljalil, ex-président de l'Université Mohammed V, célèbre une figure de proue dans le domaine de la recherche scientifique et qui a grandement contribué à l'élargissement du savoir et des méthodes scientifiques, a indiqué le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri. Intervenant en clôture de la 46e session de l'Académie, tenue sous le thème "L’Asie comme horizon de pensée", M. Lahjomri a souligné qu'Abdellatif Benabdeljalil est connu pour sa vision des choses, sa sagesse, sa culture et sa riche expérience, ainsi que pour son savoir-faire approfondi des diverses questions relatives à la recherche scientifique. Le secrétaire perpétuel a, en outre, mis en exergue les efforts fournis "en silence" par M. Benabdeljalil, louant sa "modestie" et sa "philosophie" qui ont contribué à la réforme de l'université marocaine.