"Nuit des galeries"



L'ouverture officielle de la 14ème édition de la "Nuit des galeries" aura lieu vendredi à partir de 18H à la Galerie du Centre d'art moderne à Tétouan, a indiqué le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. A cette occasion, un hommage sera rendu à Saad Ben Cheffaj, l'une des figures les plus reconnues des arts plastiques au Maroc avec au programme un parcours artistique nocturne à travers quelques galeries participantes, a précisé le département dans un communiqué.

Cette manifestation artistique nationale vise à "faciliter la communication, la convergence entre les artistes de différentes générations et à célébrer la créativité visuelle dans ses diverses expressions", fait savoir le communiqué.

La "Nuit des galeries" offre également l'occasion pour les espaces d’art de faire connaître les créations artistiques des pionniers de l'art et des jeunes talents marocains.

Cette édition verra la participation de 80 galeries et espaces d’art dans plus de 40 villes des différentes régions du Royaume.

A cette occasion, un dépliant d’information édité est disponible sur le site du ministère www.minculture.





Cineplex cédée

à Cineworld



La plus importante firme canadienne d'exploitation des salles de cinéma vient d'être acquise par sa rivale britannique, Cineworld, dans le cadre d'une transaction de 2,1 milliards de dollars.

Se positionnant ainsi comme l'un des plus importants exploitants de salles obscures en Amérique du Nord et au monde, Cineworld a offert 34 dollars pour chaque action de Cineplex, soit une prime de 42% par rapport au cours de clôture du titre de la société basée à Toronto vendredi, selon les médias locaux.

Il y a deux ans, l'entreprise britannique avait pris le contrôle de Regal Entertainment Group aux Etats-Unis. "Nos objectifs immédiats après l'acquisition seront de combiner Cineplex avec nos activités aux Etats-Unis", a déclaré le président du conseil d’administration de Cineworld, Anthony Bloom.

L'acquisition de Cineplex permettra de disposer de 165 salles de cinéma supplémentaires et 1.695 écrans pour le réseau de Cineworld, qui compte déjà 9.498 écrans répartis sur 786 sites.