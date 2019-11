Jaouad Babili



Le réalisateur Jaouad Babili a remporté le Grand prix de la 6ème édition du Festival de la Kasbah du court-métrage, organisée du 30 octobre au 3 novembre à Ouarzazate sous le thème "Le cinéma par et pour les jeunes".

Le metteur en scène marocain a décroché le premier prix du festival pour son court-métrage "Salil Assamt" qui a raflé aussi le prix image et éclairage, remporté par Amine El Messaidi. La réalisatrice Hanan Fatine s’est adjugé le prix du jury pour son court-métrage "Dounia", alors que le prix de meilleure interprétation féminine a été accordé à l’actrice Manal Seddeki et celui de meilleure interprétation masculine à Abdelmadjid Aketmour.

Le prix du meilleur scénario a été attribué à Aziz El Attar pour sa participation distinguée au film "L'infidèle", alors que le prix de la meilleure bande originale a été remporté par le court-métrage "Trottoir" du réalisateur Karim Alami.



Marie Laforêt



"Une grande et belle dame nous a quittés" : l'acteur Jean-Paul Belomondo a fait part de sa "grande peine" lundi après le décès de Marie Laforêt, avec qui il a tourné plusieurs films dont "Les Morfalous", "Joyeuses Pâques" et "Flic ou voyou".

"Le départ de Marie Laforêt me cause une grande peine", confie Jean-Paul Belmondo dans un communiqué transmis à l'AFP. "Les tournages avec elle prenaient une autre dimension. Son esprit pétillant nous faisait vivre au second, voire au troisième degré. Que de merveilleux souvenirs ! Elle aurait dû faire au cinéma une carrière plus belle encore", ajoute l'acteur.

La chanteuse et actrice Marie Laforêt est décédée samedi à Genolier (Suisse) à l'âge de 80 ans. Les causes de la mort de l'interprète des "Vendanges de l'amour" ou "Viens, viens" n'ont pas été précisées.

A l'affiche de quelque 35 films, Marie Laforêt a tourné sous la direction de Georges Lautner, Henri Verneuil ou encore Pierre Granier-Deferre, Michel Deville et Jean-Pierre Mocky.