MTV

Europe Awards

La chanteuse américaine Billie Eilish a été couronnée dimanche meilleure révélation et interprète de la meilleure chanson ("Bad Guy") aux MTV Europe Awards, qui ont vu Ariana Grande, la plus nominée, repartir les mains vides de Séville. "Je vous remercie tellement pour ce prix de la meilleure chanson, je vous adore!", s'est exclamée Billie Eilish dans une vidéo diffusée durant la cérémonie, organisée par la déclinaison européenne de la chaîne musicale américaine dans la ville du sud de l'Espagne.

Avec "Bad Guy", l'artiste de 17 ans est devenue en août la première native des années 2000 à atteindre la tête du classement Billboard 100 aux Etats-Unis, détrônant alors le titre "Old Town Road" de Lil Nas X, qui détenait le record de longévité à cette place. Billie Eilish s'est également fait remarquer en appelant ses millions de fans à participer aux manifestations pour le climat fin septembre dans le monde entier.