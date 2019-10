Samy Thiébault



Le saxophoniste français Samy Thiébault donnera, le 9 novembre courant, un concert à la salle Leila Alaoui, à l’Institut français de Marrakech (IFM). Son quartet composé aussi d’Adrien Chicot (piano), Sylvain Romano (contrebasse) et Philippe Soirat (batterie) est soudé par une amitié intense et aventureuse, et plus de six années de jeu collectif. Samy Thiébault présentera son répertoire "Rebirth" (Renaissance).

Ce saxophoniste s’inspire de ses racines marocaines, de l’Afrique de l’ouest où il a grandi et d’Amérique du Sud où son quartet a beaucoup tourné, et qu’il transfigure dans le langage du jazz de manière contemporaine et moderne.



Salon



Marrakech abrite du 4 au 10 novembre courant, la 1ère édition du Salon d'art et d'amitié. En créant ce Salon, les initiateurs de cette manifestation culturelle avaient envie de réunir des artistes mais d'une manière différente de celle des grands symposiums ou résidences qui se font actuellement à travers le monde.

Les organisateurs soulignent que le nombre délibérément réduit des participants permet d'offrir à chacun un espace de convivialité et de travail confortable, en plus de faciliter les débats et les échanges d'expériences et d'expertises entre les différents artistes marocains et étrangers.