Festival



La ville de Tétouan abritera, du 1er au 3 novembre, la 10ème édition du Festival international des musiciens non et mal-voyants, qui rend hommage à l'artiste Abdelfattah Ngadi, indique l'Association Louis Braille pour les personnes aveugles.

Cette édition, qui se déroulera au théâtre espagnol à Tétouan, vise à promouvoir l'insertion de la personne non-voyante dans son environnement, à mettre en lumière ses compétences et ses créations dans le domaine musical, et à renforcer l’échange d’expériences et d’expertises entre les musiciens non-voyants du Maroc et d'ailleurs, précise l'association organisatrice dans un communiqué.



Annick Alane



La comédienne Annick Alane, second rôle prolifique au théâtre, au cinéma et à la télévision depuis 1951, est décédée lundi à l'âge de 94 ans dans un hôpital parisien, a annoncé son agent à l'AFP. Formée au Cours Simon, deux fois récompensée par le Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle en 1994 et 2001 pour les pièces "Tailleur pour dames" et "La Chatte sur un toit brûlant", elle avait démarré sa carrière à 26 ans dans "Une Nuit à Mégève" de Jean de Letraz sur la scène du Théâtre Michel, à Paris. Membre de la troupe de Jacques Fabbri, Annick Alane a enchaîné de très nombreux rôles dirigée par les plus grands metteurs en scène, devenant notamment l'une des pensionnaires de "Au Théâtre ce soir" dans une vingtaine de pièces.