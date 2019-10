Johnny Hallyday



La veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, s'est engagée à tenir informés les deux premiers enfants de la star française, David Hallyday et Laura Smet, de la "construction" d'un caveau pour abriter le cercueil du chanteur, contesté par sa fille aînée, dans un communiqué lundi. "Dans une volonté d'apaisement et de retour au dialogue, je m'engage à ce que David et Laura bénéficient d'informations régulières et transparentes quant à la construction et l'aménagement du caveau familial", écrit Laeticia Hallyday dans un communiqué transmis à l'AFP.

La veuve de Johnny, dont les relations avec les enfants aînés du chanteur sont tendues depuis le décès de ce dernier en décembre 2017, est en train de faire construire un caveau familial au cimetière de Lorient sur l'île française de Saint-Barthélemy, où repose le rockeur. Elle souhaite y faire transférer le cercueil blanc de son mari et père de ses deux filles, dès la fin des travaux.



Serebrennikov



Six mois après la levée de son assignation à résidence qui n'a pas mis fin aux poursuites à son encontre, le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov a reçu lundi à Moscou l'insigne de commandeur des arts et des lettres, distinction décernée par la France en août 2018. Kirill Serebrennikov, 50 ans, a reçu les insignes de commandeur des mains de l'ambassadeur de France à Moscou, Sylvie Bermann. Elle a salué en Serebrennikov "l'un des créateurs les plus polyvalents et féconds dans tous les domaines", "représentant de la culture d'aujourd'hui et de demain, russe et universelle". "C'est la première fois de ma vie que je reçois une décoration d'un Etat. En général, l'Etat m'a toujours semblé quelque chose d'épouvantable.

Il agit contre notre volonté, commence des guerres, intente contre nous (les citoyens) des procès", a déclaré le metteur en scène et réalisateur.