L'actrice marocaine Fatima Kheir est parmi les membres du jury de la 35ème édition du Festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie, qui se tiendra du 8 au 13 octobre. Selon un communiqué des organisateurs, Kheir est membre du jury du concours "Nour Cherif" des longs métrages arabes présidé par l'actrice égyptienne Libliba. Née à Casablanca en 1974, Fatima Kheir qui a joué dans plusieurs œuvres télévisées et cinématographiques, a été sacrée en tant que meilleure actrice lors des festivals de Khouribga, Damas, Johannesburg et Bahreïn.



"Les manifestations de l'altérité dans la culture arabe" est l'intitulé d'un nouvel ouvrage récemment publié par l'Académie du Royaume du Maroc, dans le cadre de sa "Série des conférences". La nouvelle publication contient les travaux d'un colloque organisé par l'Académie du Royaume le 21 février à Oujda, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, autour du même sujet et ayant abordé des thèmes se rapportant à la philosophie, aux sciences humaines et sociales, à la dynamique des migrations et à la communication avec autrui, ou encore aux domaines de la créativité.

Outre l'allocution d'ouverture des travaux de ce colloque, l'ouvrage de 141 pages de taille moyenne fait la part belle aux travaux de recherche présentés par une pléiade de chercheurs, spécialistes et professeurs universitaires, marocains et arabes, dans le cadre de ce forum scientifique qui visait à identifier le genre et le degré de présence de l'altérité dans les écrits philosophiques arabes, en plus du rôle des sciences humaines et sociales dans le diagnostic des expressions de l'identité et de l'autre.