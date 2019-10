Yalitza Aparicio



L'actrice mexicaine Yalitza Aparicio, aux origines à la fois mixtèque et triqui, a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour les peuples autochtones, rapporte la presse locale.

Engagée pour le droit des femmes et des peuples autochtones, Yalitza Aparicio contribuera au travail de l'organisation internationale pour assurer l'intégration et les droits des peuples autochtones partout dans le monde, à travers la sauvegarde et la célébration du patrimoine culturel autochtone, la prise en compte du savoir autochtone dans la gestion de l'environnement, la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique, et l'égalité pour les peuples autochtones dans l'accès à l'éducation.

Les ambassadeurs de bonne volonté sont des personnalités qui, pendant deux ans, mettent leur renommée et leurs talents au service des causes et des idéaux de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.



Parution



"Le guide biographique de la musique dans l'ouest islamique", une publication de l'Académie du Royaume par le professeur Abdelaziz Benabdeljalil, qui répertorie et référence les ouvrages qui se sont intéressés à la musique dans le Maghreb et l'Andalousie, vient de paraître aux éditions Bouregreg.

Dans la préface de cet ouvrage de 632 pages, le professeur Abbès Jirari, membre de l'Académie, définit la bibliographie en tant que mode d'écriture qui s'intéresse à la présentation des ouvrages, des auteurs et des références, ainsi que des étymologies et des synonymes dans la culture et le patrimoine arabes.

Soulignant le vaste savoir que requiert la bibliographie, Dr. Jirari relève la difficulté particulière de ce travail d'autant qu'il s'agit du patrimoine arabe dans l'ouest islamique en raison de la négligence et de la perte qui ont touché ses ouvrages, notamment dans le domaine de la musique, d'où l'importance du travail de Dr. Benabdeljalil. Ce dernier a adopté une approche globale conjuguant la collecte de l'information à la présentation de l'analyse, voire de la critique.