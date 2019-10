Festival



La troisième édition du Festival d’Anmoggar N Jazz se tiendra du 23 au 27 octobre à la salle municipale Brahim Radi à Agadir, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Organisée avec le soutien de la wilaya d’Agadir et du consulat général de France à Agadir, cette édition sera marquée par une programmation artistique inédite, avec la participation de plusieurs artistes nationaux et internationaux.

Cette manifestation culturelle, initiée en partenariat avec la région Souss-Massa, la commune d’Agadir, le Conseil régional du tourisme, l’Institut français d’Agadir et l’Association Anmoggar N Jazz, sera ponctuée de multiples rencontres avec des artistes locaux, d’ateliers et de débats autour de thématiques liées au jazz, à son enseignement et aux pratiques artistiques en général.

Un travail de médiation culturelle et des actions transversales sont engagés notamment avec les associations socio-culturelles, les écoles et le conservatoire de musique, conclut-on de même source.



Subvention



Quelque 72 projets culturels, artistiques ou créatifs ont été subventionnés au titre de l'année 2019, annonce le ministère de la Culture et de la Communication, département de la culture.

Cette subvention s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à soutenir les industries culturelles et créatives, à promouvoir le produit culturel et artistique national et à le rapprocher du grand public dans les différentes régions du Royaume, indique le ministère dans un communiqué, relevant que cette décision intervient en application des dispositions et des textes juridiques régissant l'opération de soutien au secteur de la musique, de la chanson, des arts de la scène et de la chorégraphie.

Après examen de 134 projets, le soutien a été réparti par la Commission de soutien aux projets culturels et artistiques sur la production musicale (60 projets sur 93), la promotion et la distribution du produit musical et des chansons (5 projets sur 19), les arts chorégraphiques (7 projets sur 22), précise le communiqué.

Présidée par Nabil Charrat, la Commission de soutien aux projets culturels et artistiques, était composée de Majda El Yahyaoui Nadia Bouamoud, Sabah El Faiçali, Mustapha Ragragui, Ahmed Skouri, Samir Tamim et Omar Amrir.

Le montant total des subventions accordées au titre de l'année 2019 se chiffre à 8.175.200 dirhams, soit une augmentation de 46,9% par rapport au montant octroyé en 2018, qui s'élevait à 5.565.000 dirhams, selon le communiqué. Les porteurs des projets subventionnés doivent signer les contrats de soutien dans un délai ne dépassant pas les deux semaines après leur notification, afin d'éviter toute annulation du soutien, ajoutant que les résultats détaillés sont disponibles sur le site électronique du ministère "www.minculture.gov.ma.