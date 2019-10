Jessye Norman

La cantatrice américaine Jessye Norman, soprano dont la voix à la fois sombre et majestueuse avait conquis les publics du monde entier, est décédée lundi à New York à 74 ans, des suites d'une septicémie. "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort de la star internationale de l'opéra Jessye Norman", a indiqué sa famille dans un communiqué transmis par une porte-parole. "Nous sommes si fiers de ses réussites musicales et de l'inspiration qu'elle a été pour le public dans le monde entier", a-t-elle ajouté. La cantatrice devenue icône, qui avait marqué les esprits en France en chantant "La Marseillaise" en 1989 pour le bicentenaire de la révolution, est décédée d'une septicémie consécutive aux complications d'une blessure à la colonne vertébrale subie en 2015, selon le communiqué.



Roman

Le roman marocain "Les robots entrent au paradis" d'El Hassan Abdesalam Younes Marsou figure dans la short-list du Prix Shoman de littérature pour enfant, dévoilée jeudi soir par la Fondation Abdulhamid Shoman. Le roman marocain a été pré-sélectionné pour son style, son récit passionnant et sa capacité à pousser l’intrigue jusqu’à sa fin, indique un communiqué de la fondation.

Le jury a pré-sélectionné 10 romans pour leur adaptation à la science-fiction, tout en se basant sur des faits scientifiques, une vision prédictive et une spéculation sur les événements futurs. Le prix Shoman de littérature pour enfant, lancé en 2006, vise à promouvoir la création littéraire destinée aux enfants et adolescents dans le monde arabe.