Défi de la

lecture arabe



Seize élèves dont une Marocaine, Fatimazahra Adiar, participeront à la 4ème édition de l’Arab Reading Challenge (défi de la lecture arabe), sur la chaîne TV MBC 1 à partir du 27 septembre. Tout au long de huit semaines, les participants prendront part à plusieurs activités culturelles qui mettent la lumière sur leur capacité de lecture pour développer leur réflexion et enrichir leur vie, a indiqué mercredi la Fondation internationale Mohammad Bin Rashed Al Maktoum.

Les phases finales de ce concours se dérouleront lors d’une émission TV qui sera diffusée une fois par semaine. Elève au lycée Cadi Ayyad à Tétouan, Fatimazahra Adiar représente le Maroc lors de cet événement après avoir remporté le concours national de lecture.

Lancé en 2016, le "Défi de la lecture arabe" est doté de 11 millions de dirhams émiratis, soit 3 millions de dollars environ.



Théâtre amateur

La 2ème édition du Festival national des amateurs du théâtre se tiendra à Safi du 27 septembre au 1er octobre 2019, ont annoncé conjointement le ministère de la Culture et de la Communication - secteur de la culture- et l’Instance arabe du théâtre. Cette manifestation culturelle vise à consolider la pratique théâtrale dans le Royaume et à soutenir les jeunes talents, dont les amateurs de théâtre, considérés comme un pilier essentiel pour la continuité du théâtre, de manière à accompagner le développement de la scène théâtrale marocaine aux niveaux national et international, précise un communiqué du ministère.

Dans le cadre de la préparation de cette manifestation, un concours a été organisé dans différentes régions du Royaume sous la supervision des directions régionales du ministère de tutelle, poursuit le communiqué, en précisant que le programme de cette édition comprend diverses activités artistiques et culturelles, outre la sélection d'une pièce théâtrale pour chaque région du Royaume.