Rihanna



La chanteuse et créatrice Rihanna a profité mardi du tremplin de la Fashion Week pour faire un événement mondial d'une collection lingerie, prenant le contrôle de la semaine new-yorkaise le temps d'une journée. L'artiste barbadienne a déjà fait cette année une démonstration remarquée de son appétit de création mais aussi de son sens des affaires avec le lancement de la maison Fenty sous la bannière LVMH. Elle n'en a pas renoncé pour autant, loin de là, à sa marque indépendante de lingerie Savage, dont le premier défilé avait eu lieu il y a un an en marge de la Fashion Week. Cherchant visiblement à prendre date quelque semaines après l'annulation du prochain défilé Victoria's Secret, "RiRi" a mis sur pied un grand show, filmé par la plateforme Amazon qui le diffusera en exclusivité le 20 septembre. Habile, Rihanna a pris le parfait contrepied de Victoria's Secret, critiqué pour son obsession de la minceur et un côté un peu figé. Rondeurs, hip-hop et ondulations frénétiques, Savage a rafraîchi le genre au point de se poser comme une référence légitime de la lingerie actuelle bien qu'étant sorti de terre il y a quelques mois seulement.



Robert Frank



Le photographe américain d'origine suisse Robert Frank, qui a influencé des générations de photographes avec son ouvrage "Les Américains" (1958), est mort au Canada lundi, à 94 ans, a confirmé mardi sa galerie new-yorkaise. "Robert Frank a, tout simplement, changé la façon dont le monde regarde l'Amérique. Avec son oeil pur et extraordinairement compétent d'immigrant, il nous voyait comme nous sommes", a déclaré son galeriste Peter MacGill, ami du photographe depuis plus de 40 ans. L'annonce de sa mort a été accompagnée de nombreux hommages, notamment de photographes soulignant comment, avec ses clichés loin de l'"American Dream", il avait souvent transformé leur regard à jamais. Et beaucoup rappelaient ce qu'avait dit de lui l'écrivain Jack Kerouac, qui avait préfacé "Les Américains".