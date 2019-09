Camilo Sesto



Camilo Blanes Cortés, connu sous le pseudonyme de Camilo Cortés, un des chanteurs et compositeurs les plus connus en Espagne, est décédé dimanche à l’âge de 72 ans, a annoncé sa famille. Avec plus de 100 millions de disques vendus, Camilo Sesto est le doyen d’une génération d’artistes et de chanteurs espagnols ayant marqué les années 70, 80 et 90. Ses plus grands succès sont Melina, Perdóname, Jamás, ¿Quieres ser mi Amante?, Madre, El Amor de Mi Vida, Amor...Amar, Mi Angel Azul, Girasol, Getsemani, Algo de mí, Sólo un Hombre, Angela, To be a Man,Huracán de Amor, No Sabes cuánto te quiero, et El meu Cor es d'Alcoi.

Camilo Sesto, dont la vie artistique peut se diviser en plusieurs étapes, est connu notamment pour sa contribution aux succès du groupe "Los Dayson et Los Botines" et pour ses chansons en duo, généralement ou toutes écrites par lui-même.



John Le Carré



Le maître britannique du roman d'espionnage John Le Carré a brossé dans son dernier ouvrage le portrait du Premier ministre Boris Johnson en "porc ignorant" et qualifié le Brexit de "folie", d'après des extraits publiés samedi dans le quotidien The Guardian. Se déroulant en 2018 et intitulée "Agent Running in the Field", le roman raconte l'histoire de Nat, un agent de 47 ans du MI5, le service de renseignement britannique, en proie au doute quant à l'avenir de son pays et qui révèle à sa fille ses choix de carrière. A cette époque, Boris Johnson est encore ministre des Affaires étrangères, un poste qu'il a finalement quitté en juillet 2018, en signe de protestation contre la stratégie de la Première ministre Theresa May sur le Brexit, pour finalement prendre son fauteuil un an plus tard. Décrivant une Grande-Bretagne en "chute libre", Nat fait l'inventaire des raisons qui l'amènent à douter de l'absence de pouvoir démocratique dans son pays. "Un cabinet minoritaire de Tories (le parti conservateur) de dixième plan. Un porc ignorant en tant que ministre des Affaires étrangères, que je suis censé servir. Le Labour (le parti travailliste) n'est pas mieux. De la pure folie ce Brexit", affirme Nat à sa fille.