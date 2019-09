Almodovar



"Douleur et gloire" (Dolor y gloria) de Pedro Almodovar a été sélectionné jeudi pour représenter l'Espagne aux Oscars, a annoncé mardi l'Académie du cinéma espagnol. Les cinq finalistes, choisis entre tous les films proposés par les différents pays pour concourir pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère le 9 février, seront annoncés le 13 janvier par l'Académie des Oscars. Le réalisateur espagnol, qui vient de recevoir un Lion d'or à Venise pour sa carrière, a déjà remporté deux Oscars avec "Tout sur ma mère" (Oscar du meilleur film étranger en 2000) et "Parle avec elle" (Oscar du meilleur scénario original en 2003). C'est la septième fois qu'Almodovar est choisi par l'Espagne pour la représenter aux Oscars. Il était cette fois en compétition avec "Mientras dure la guerra" d'Alejandro Amenábar et "Buñuel après l'âge d'or" de Salvador Simó.

"Douleur et gloire" est le film le plus intime de Pedro Almodovar en quarante ans de cinéma, centré sur un réalisateur mélancolique incarné par Antonio Banderas, l'un de ses acteurs fétiches qui a remporté le prix d'interprétation masculine à Cannes pour ce rôle.



LaShawn Daniels



LaShawn Daniels, célèbre auteur-compositeur américain, est mort dans un accident de voiture en Caroline du Sud, a annoncé sa femme, April Daniels, le 4 septembre. "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé mari, père et ami LaShawn Daniels", écrit-elle sur Instagram. Auteur-compositeur et producteur vainqueur d'un Grammy-award, Daniels était un homme d'une foi extraordinaire et un pilier de notre famille", continue-t-elle. Surnommé Big Shiz, LaShawn Daniels était la plume de grands succès musicaux. Il a notamment travaillé pour les chansons Telephone de Beyoncé et Lady Gaga, You Rock My World de Michael Jackson et It’s Not Right But It’s Okay de Whitney Houston. En 2001, il gagne le Grammy Award de la meilleure chanson de R'n'B pour le tube des Destiny's Child, Say My Name. Il était un proche collaborateur du producteur et compositeur de R'n'B Rodney Jerkins.