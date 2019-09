Booba



Le 1er août 2018, deux ennemis du rap se croisaient au sein de l'aéroport d'Orly : Booba et Kaaris. Une rencontre inattendue qui avait rapidement viré à la bagarre, impliquant également les proches des rappeurs présents sur place. Placés en détention provisoire quelques semaines avant d'être relâchés dans l'attente de leur jugement, les deux artistes avaient finalement écopé de 18 mois de prison avec sursis et d'une amende de 50 000 euros chacun.

Fin octobre, Kaaris avait décidé de faire appel de cette décision. "Je suis quelqu'un d'assez réfléchi, qu'on le croie ou non. Donc même dans le clash, même dans la guerre, je sais quand même où je mets les pieds. Je sais ce que je fais et j'assume mes actes, mes propos", confie Booba face caméra à Brut. "L'été dernier, j'étais en prison, j'en fais pas tout un fromage, j'assume. Je me suis battu dans un aéroport, je vais en prison, je ressors. La vie continue, je suis pas en train de pleurer!". Aucun regret pour Booba donc, même s'il ose imaginer une autre version de leur rixe : "Je ferais la même chose, mais en mieux. Ce serait encore plus violent !". Mais point trop n'en faut : "Mais je ne changerai pas. Je ne regrette pas du tout". Et il compte bien affronter Kaaris en Suisse en novembre prochain sur un ring, malgré l'annulation de l'évènement par les autorités locales pour des raisons de sécurité.



Star Wars



L'épisode VIII de la saga Star Wars, sorti il y a deux ans et décrié par certains fans, a-t-il vraiment posé un problème scénaristique à J.J. Abrams ?

Le long métrage intermédiaire signé Rian Johnson a-t-il réellement empêché le réalisateur du Réveil de la Force (rappelé pour l'épisode IX) d'insuffler une véritable cohérence à cette nouvelle trilogie ? En clair, Les Derniers Jedi lui a-t-il vraiment mis des bâtons dans les roues, comme semblent le supposer plusieurs spectateurs ? Alors que la sortie en salles de L'Ascension de Skywalker - 9ème et dernier volet de la saga - approche à grands pas, Abrams s'est brièvement exprimé à ce sujet lors de la D23 Expo, au micro de ET Canada.

Se voulant rassurant, le réalisateur a affirmé que l'épisode VIII n'avait pas nui à son travail ou à l'histoire qu'il tentait de mettre en place : "L'histoire que nous étions en train de raconter, l'histoire que nous avions commencé à imaginer avec Le Réveil de la Force, a pu se poursuivre.

« L'épisode VIII n'a pas vraiment fait dérailler quoi que ce soit sur ce que nous avions en tête," a-t-il ainsi déclaré, avant de préciser que la grande qualité de L'Ascension de Skywalker était de mettre en place une vraie dynamique de groupe entre les personnages, qui partagent tous la même aventure.