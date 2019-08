Miley Cyrus



La célèbre chanteuse américaine Miley Cyrus a répondu jeudi aux critiques sur les réseaux sociaux l'accusant d'avoir trompé l'acteur australien Liam Hemsworth, dont elle s'est récemment séparée. "Je peux accepter que la vie que j'ai choisi d'avoir signifie que je dois être constamment transparente avec mes fans, que j'aime. Ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on me dise que je mens au sujet d'un crime que je n'ai pas commis", a tweeté la popstar. Miley Cyrus a ensuite énuméré certains exploits de jeunesse, "avoir perdu un énorme contrat avec Walmart à 17 ans pour avoir fumé un bong" (une pipe à eau en verre utilisée pour consommer du cannabis), "avoir été jetée d'un hôtel en Transylvanie pour avoir offert et léché un gâteau en forme de pénis". "Je me suis balancée nue sur une boule de démolition", ajoute-t-elle en référence à son tube de 2013, "Wrecking Ball", qui l'a fait passer de "Hannah Montana", l'idole des ados, à une chanteuse pop particulièrement excentrique et osée, mettant en avant sa sexualité libérée et affichant son féminisme.



Jean-Jacques Goldman



La discographie complète de Jean-Jacques Goldman est disponible depuis vendredi sur les plateformes musicales comme Deezer ou Spotify, a-t-on appris auprès de ces plateformes. "C'est officiel depuis cette nuit à minuit (...) Jean-Jacques Goldman est disponible en streaming", a indiqué un porte-parole de Spotify à l'AFP.

"L'impressionnante discographie de Jean-Jacques Goldman est enfin sur Deezer", s'est réjoui de son côté la plateforme française sur son compte Twitter. "Nous sommes ravis de pouvoir faire profiter du catalogue de Jean-Jacques Goldman à nos 232 millions d'utilisateurs dans le monde. Il y a une réelle demande de la part de nos utilisateurs", s'est félicité Antoine Monin, directeur des relations artistes et labels chez Spotify France.

La plateforme suédoise a recensé plus de 86 millions de playlists sur son site comportant au moins un artiste de variété française. Entre janvier 2014 et juillet 2019, les utilisateurs de Spotify du monde entier ont écouté l'équivalent de 72.231 années de variété française, a souligné la plateforme. Jean-Jacques Goldman, très engagé pour la défense du droit d'auteur, faisait partie des irréductibles - comme avant lui Francis Cabrel - qui refusaient jusqu'alors de figurer sur les plateformes musicales de streaming.