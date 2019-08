Metallica



L'emblématique groupe américain de heavy metal Metallica a donné 250.000 euros à une association qui construit à Bucarest le premier hôpital oncologique pour enfants de Roumanie, a-t-on appris jeudi auprès de cette organisation. "C'est un geste dont nous n'avions même pas osé rêver", a déclaré à l'AFP Carmen Uscatu, l'une de deux fondatrices de l'Association roumaine Daruieste Viata (Donne vie). "Notre but est d'apporter un peu de joie aux enfants malades, tout comme Metallica rend heureux ses fans à travers le monde", a-t-elle ajouté, au lendemain du concert du groupe à Bucarest. "La dernière étape de notre tournée européenne commence avec un don très spécial", a pour sa part indiqué Metallica dans un communiqué de l'Association caritative All Within My Hands, fondée par le groupe.



Festival



La ville de Taza vibrera, du 16 au 18 août, au rythme de la 7-ème édition de son Festival du samaâ. Rendez-vous annuel initié par l’Association tazie des arts du samaâ et madih, cet évènement accueillera cette année des troupes artistiques connues et reconnues, mais aussi des intellectuels et spécialistes qui échangeront autour de cet art ancestral. Chaque soir, la place 20 août abritera des concerts des groupes Yassine Al Achhab (Benslimane), de l’Association tazie des arts du samaâ, Dar Samaâ, Arryane d’Oujda, Jnane Al Andalous (Grenade-Espagne) et de l’orchestre Rawafid de Tanger. Une conférence réunira une pléiade de chercheurs et spécialistes qui débattront autour de ‘’La dimension festive du madih’’. Des hommages à des universitaires et spécialistes du soufisme et du samaâ sont au menu de cette manifestation, qui tend à contribuer à la préservation et la mise en valeur de ce pan du patrimoine artistique et culturel national.