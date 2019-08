Festival



"L'Association Bab Souss Al Alima pour la culture et l'environnement" organise, du 23 au 25 août, en partenariat avec le conseil communal d'Ameskroud "le Festival Bab Souss".

Initiée sous le thème "L'arganier : identité et développement", cette manifestation sera marquée par l'organisation de plusieurs activités culturelles, sportives et artistiques, outre une soirée de clôture qui réunira une palette d'artistes de la chanson marocaine et amazighe, indique un communiqué des organisateurs.



Assemblée



L'assemblée générale constitutive de la section de la Ligue des écrivaines du Maroc, a été tenue récemment à Taroudant, avec la participation d'écrivaines et intellectuelles issues de la ville.

A la fin de cette assemblée, Mme Zahra Amahou a été élue présidente, tandis que Mmes Najat Ait Aziz, Nezha Bahajji, Asmae Arib et Hanane Amhou ont été désignées conseillères.



Théâtre



La direction provinciale du ministère de la Culture à Tiznit organise, du 10 au 16 octobre prochain, la deuxième édition du "Forum Afoulay du théâtre amazigh".

A cette occasion, les candidatures seront ouvertes jusqu'au 13 septembre pour le "prix Afoulay de recherche en théâtre amazigh" pour les œuvres théâtrales réalisées ces deux dernières années en langue amazighe.



Salle de cinémas



Le groupe Mégarama Maroc vient d'étendre son réseau dans le Royaume après l'ouverture lundi du Megarama Rabat, un multiplexe de 12 salles réalisé pour un investissement de 70 millions de DH.

Sixième complexe cinématographique du groupe français fondé par Jean-Pierre Lemoine après Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger, Mégarama Maroc est équipé de la dernière génération en technologie de projecteurs 4K laser pour les 2D et 3D, ainsi qu'en son Dolby 7.1.

Les douze salles disposent d'une capacité d’accueil de 1.500 personnes par séance, précise le groupe dans un communiqué, relevant que "les spectateurs pourront assister à la projection des derniers blockbusters nationaux et internationaux sur des fauteuils club ou premium".

Situé dans le centre commercial Arribat Center, Mégarama Rabat a permis de créer plus de 35 emplois. Il comprend, entre autres, un espace dédié aux entreprises et aux particuliers pour organiser des projections privées.