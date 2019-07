Sting



Le chanteur britannique Sting, malade, a annulé tous ses concerts jusqu'à dimanche, selon son site Internet qui ne donne pas de précisions sur son état de santé. Le site annonce laconiquement, en présentant "les regrets sincères" de l'artiste, que les concerts prévus mercredi et jeudi dans les villes allemandes de Munich et de Stuttgart, ainsi que celui de vendredi à Slavkov u Brna (République tchèque) sont annulés. Sting "n'est toujours pas dans son assiette et son médecin lui a conseillé de ne pas monter sur scène", précise le site. Le Britannique aux 100 millions d'albums vendus, âgé de 67 ans, avait déjà annulé un concert lundi au Festival de jazz de Gand, en Belgique, également sans fournir de détails sur son état de santé. Les prochains concerts de sa tournée sont prévus dimanche à Weert aux Pays-Bas et lundi à Bonn en Allemagne. Le 17 juillet, Sting a prévu de se produire à Lyon.



Depardieu



Le comédien français Gérard Depardieu a vendu en juin son restaurant parisien "La Fontaine Gaillon" et a décidé de mettre aux enchères le 11 juillet l'entier contenu de l'établissement, de la cave aux fourneaux, a-t-on appris auprès de la maison de ventes Ader. "Il a fait le tour de l'aventure", a dit un proche à l'AFP. "Alliage ultra-résistant de traditions revues sans dénaturation, et de savoir-faire solidement établi, les compositions tiennent bon dans les mémoires", estimait le guide gastronomique, soulignant un menu à déjeuner à 55 euros (à partir de 90 euros le soir). "Carpaccio de bar et pousses de moutarde frisées", "Pavé de saumon et sa fondue d'épinards et sauce oseille", "Belle entrecôte Angus grillée et son écrasé de pommes de terre aux condiments"...: les derniers plats à la carte, selon le goût du plus gourmet des acteurs français, ont été servis fin juin et le restaurant a fermé dans la plus grande discrétion. Gérard Depardieu, 70 ans, a confié à la maison de ventes Ader la dispersion du matériel et de la cave de l'établissement installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, près du quartier de l'Opéra et des théâtres. Vaisselles, tables, fauteuils et chaises en velours rouge, dessertes, lustres, nappes, matériels de cuisine et grands crus : en tout, 250 lots seront dispersés sur place le 11 juillet, à 10H00.