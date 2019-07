Parution



L'écrivain Mohamed Mustapha Kabbaj continue d'explorer les parcours et les expériences d'une élite de la pensée, de la littérature et de l'art du Maroc contemporain, en publiant un troisième tome de son livre "De quoi parlent-ils?".

L'ouvrage de 337 pages, récemment paru aux éditions "Bouregreg" de Rabat, contient des lectures critiques de l'écrivain, inspirées de ses relations et suivis des contributions d'une pléiade de penseurs, d’écrivains et d'artistes, qui ont enrichi la scène culturelle marocaine par leurs touches singulières.

Mohamed Aziz Lahbabi, ses approches de la crise des valeurs et sa pensée du personnalisme réaliste au personnalisme musulman, le projet philosophique pédagogique de feu Tahar Ouaziz, comment Laroui dessine la tragédie de la crise et de l'échec dans son ouvrage "L'idéologie arabe contemporaine", Mohammed Allal Sinaceur "L'homme et le penseur multidimensionnel", la pensée et l'humanisme de Abderrahmane Ben Zidane, Abdelmajid Benjelloun, “l'écrivain et l'humain”, Abdellah Chakroun : l'intellectuel et d'autres noms sont présents dans ce livre de Mohamed Kabbaj.



Rencontre



Une cérémonie d'hommage à plusieurs élèves talentueux a eu lieu, le weekend dernier à Dakhla, à l'occasion de la première rencontre régionale sur les médias des jeunes, organisée par l'Association ''Rouaa'' pour les médias et la communication.

Programmé dans le cadre des activités célébrant le 20è anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, cet événement a été l'occasion de récompenser nombre d'enfants et d'élèves lauréats d'un concours d'art photographique, après l'organisation d'une session de formation, d'une semaine, à leur profit pour les initier aux volets théorique et pratique dans ce domaine.

Lors de ce rendez-vous, qui a bénéficié du concours de la Direction régionale de la communication, il a été procédé à l'organisation d'une exposition de photographies prises par les lauréats de ce concours, âgés entre 11 et 17 ans, ayant pour thème la ville de Dakhla. Elle a constitué l’occasion de mettre en avant ses potentialités naturelles et touristiques et de jeter la lumière sur ses monuments et sites historiques emblématiques.