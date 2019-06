Spotify



La plus grande plate-forme mondiale de streaming de musique, Spotify, collabore avec le premier festival culturel en termes de fréquentation de la planète, Mawazine-Rythmes du monde pour permettre aux mélomanes, où qu'ils se trouvent, d'avoir accès aux listes de lecture officielles de Mawazine 2019. Grâce à Spotify, les mélomanes pourront avoir accès aux listes de lecture officielles de Mawazine 2019 qui se déroule du 21 au 29 juin sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, annonce, dimanche, un communiqué conjoint de l'Association Maroc Cultures et Spotify. En s'associant avec Spotify, Mawazine va connecter les fans aux plus grands succès programmés cette année, et ce quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Partout dans le monde, les passionnés pourront écouter les titres qui seront joués et découvrir les artistes présents, précise le communiqué, ajoutant que, pour cela, rien de plus simple : il leur suffit de se rendre sur la page officielle de Spotify consacrée à Mawazine. La collaboration entre Spotify et Mawazine vise également à mettre en avant certains des artistes marocains les plus talentueux. Depuis sa création en 2001, Mawazine a accueilli plus de 1.300 chanteurs et musiciens de renom, comme Whitney Houston, Rihanna, Nancy Ajram ou encore Justin Timberlake.



Mashrou'Leila



Le public présent au Théâtre Mohammed V, à l'occasion de la troisième journée du Festival Mawazine-Rythmes du monde, a vécu une expérience originale et un moment de découverte, en compagnie de la formation libanaise "Mashrou’Leila" qui a réussi, par excellence, à perpétuer le rayonnement de la créativité artistique de la jeunesse. Dans un style différent, les quatre membres de ce groupe ont traité des thématiques qui leur sont propres, généralement en relation avec la jeunesse, ses rêves, ses ambitions et ses problèmes. En interprétant ses titres d'une manière distinguée, le groupe libanais est parvenu facilement à mettre en place un dialogue musical et à créer une communion et une fusion avec le public, majoritairement jeune, venu nombreux découvrir un registre et un répertoire pas comme les autres.