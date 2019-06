Hunger Games

Un nouveau roman situé dans l'univers post-apocalyptique de "Hunger Games" va paraître l'an prochain, a annoncé lundi son éditeur, et sera vraisemblablement une nouvelle fois adapté au cinéma. L'action du prochain livre de Suzanne Collins se situera plusieurs décennies avant la trilogie à succès, qui a donné lieu à l'une des séries les plus fructueuses d’Hollywood mettant notamment en scène Jennifer Lawrence. Destinés à un public de jeunes adultes, les romans "Hunger Games" se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Ils racontent l'histoire d'une jeune fille, Katniss Everdeen, contrainte par le régime totalitaire du monde fictif de Panem à prendre part à des combats à mort lors de jeux du cirque rappelant certaines émissions de télé-réalité. Le nouveau livre, qui n'a pas encore de titre et doit sortir en mai 2020, est consacré à la période des "Jours sombres", 64 ans avant la trilogie, à un moment où Panem "cherche à se relever" après une guerre dévastatrice, explique Suzanne Collins dans le communiqué publié par son éditeur.



Miles Davis

"Rubberband", un disque recélant sept titres inédits de la légende Miles Davis, enregistrés en 1985, paraîtra le 6 septembre, a annoncé sa maison de disques Warner. Au milieu des années 80, Miles Davis vit une période d'hyper-activité, publiant disque sur disque. Durant cette période, le trompettiste quitte subitement en 1985 Columbia, où il est depuis trente ans, pour Warner. En octobre de la même année, il démarre l'enregistrement d'un disque avec l'intention de donner une nouvelle orientation à sa musique, en s'ouvrant à la soul music, projetant d'y convier Al Jarreau et Chaka Kahn. Miles Davis s'en détournera finalement pour un autre projet, "Tutu", qui fera du "sphynx" une star planétaire de la pop music, bien au-delà de la sphère jazz.