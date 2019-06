Forum



La Ligue des écrivains du Sud organise, du 20 au 22 juin courant en partenariat avec l’Université Ibn Zohr-Agadir, la 6ème édition du Forum du roman d’Agadir. Selon un communiqué des organisateurs, cet événement débutera par une rencontre ouverte avec les écrivains participant à cette édition, rehaussée par des performances musicales interprétées par l’artiste Karima El Maloumi. Cette édition sera marquée par la participation des romanciers Houda Barakat (Liban), Habib Selmi (Tunisie) et Areej Gamal (Egypte), en plus des écrivains marocains Hassan Madadi, Khajida Guejdi et Mahmoud Abdelghani. La deuxième journée de ce forum connaîtra l’organisation de rencontres ouvertes avec les écrivains participants dans des établissements scolaires d’Agadir et au sein de la Faculté des lettres et des sciences humaines relevant de l’Université Ibn Zohr.



Semaine culturelle



La 1ère édition de la Semaine culturelle du Maroc au Congo a été lancée, mardi au Centre international des conférences de Kintélé à Brazzaville, sous le thème "Le Maroc, modèle économique en Afrique : pour une économie solidaire et une intégration régionale". Inaugurée par la première Dame du Congo, Antoinette Sassou-Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance et le chargé d'affaires de l’ambassade du Maroc au Congo, Abdellatif Seddafi, cette manifestation se veut un lieu d’échanges et de rencontres ouvert au grand public et aux professionnels en vue de renforcer les liens d’amitiés et de coopération entre le Maroc et le Congo Brazzaville.