Peggy Lipton



L'actrice américaine Peggy Lipton, qui incarnait Norma Jennings dans la série "Twin Peaks", est décédée samedi à 72 ans des suites d'un cancer, ont annoncé ses filles dans un communiqué à des médias américains.

"Nous sommes profondément émues par le décès de notre mère bien-aimée à la suite d'un cancer", ont indiqué Kidada et Rashida Jones, les deux filles que Peggy Lipton a eues avec le producteur Quincy Jones pendant leur mariage. L'actrice s'était fait connaître au tournant des années 1960 dans la série "La Nouvelle Equipe" ("Mod Squad"), où elle incarnait une délinquante qui obtient une seconde chance tout comme deux autres délinquants. Ce trio de hippies --l'un des premiers castings multiraciaux à la télévision-- constitue une équipe chargée de combattre le crime. Cette série policière de contre-culture produite par Aaron Spelling a été diffusée entre septembre 1968 et mars 1973 aux Etats-Unis et à partir de 1971 en France. Grâce à ce rôle, elle a été nommée quatre fois aux Emmy et a remporté un Golden Globe.



Documentaire



Diffusé à partir de samedi sur YouTube, un documentaire choc polonais présentant sobrement des rencontres de victimes de prêtres pédophiles avec ces derniers, a été visionné cinq millions de fois en 32 heures. Au-delà du récit direct, personnalisé, de crimes commis par des ecclésiastiques, le film du journaliste indépendant Tomasz Sekielski met en cause la hiérarchie épiscopale pour la faiblesse - voire l'absence - des sanctions face aux cas de pédophilie. Il pose la question de l'absence de réaction du pape Jean Paul II, du temps de son long pontificat.

Intitulé "Seulement ne le dis à personne", le documentaire a été filmé en partie avec une caméra cachée. Plusieurs prêtres interrogés, aujourd'hui très âgés, demandent pardon pour leur comportement, voire proposent de l'argent à leurs victimes. Sorti huit mois après le film de fiction "Le Clergé", qui avait provoqué un choc dans ce pays catholique de 38 millions d'habitants en dénonçant divers péchés des prêtres, dont la pédophilie, le documentaire de Tomasz Sekielski pourrait avoir un effet similaire. A deux semaines des élections européennes, il pourrait frapper par ricochet le parti conservateur Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015, qui affiche son identité catholique et son alliance avec l'épiscopat.