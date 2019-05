Printemps des livres

La 9ème édition de la ‘’Cigogne volubile, printemps des livres jeunesse du Maroc’’ aura lieu du 23 au 25 mai à Meknès, à l’initiative de l’Institut français. Ce programme culturel et ludique emmènera cette année lecteurs, orateurs et public des contes dans ‘’les univers enchanteurs d’un voyage initiatique à travers l’Afrique’’.

Trois jours durant, auteurs, illustrateurs, conteurs, libraires, comédiens et musiciens seront présents pour accompagner les jeunes lecteurs à la découverte du monde des livres, qui ont ‘’le pouvoir de faire voyager, d’instruire et de construire le regard sur le monde’’, indique l’Institut français. Rencontres, ateliers de création, projets pédagogiques, projections, expositions, séances de contes et spectacles sont au programme.



Disney

Disney, qui vient de boucler le rachat de l'essentiel du groupe Fox, a su rassurer les marchés mercredi avec des résultats trimestriels meilleurs que prévu alors qu'il se trouve à un moment-clé de son histoire. L'année sera en effet chargée pour Disney qui a officiellement finalisé fin mars l'intégration de l'essentiel des actifs de 21st Century Fox pour plus de 71 milliards de dollars. Grâce à ce rachat, Disney est devenu le premier groupe de médias et de divertissement au monde.

Outre les sorties très attendues de nouveaux films de super-héros, de l'univers "Star Wars" ou de dessins animés comme "La Reine des Neiges 2" ou encore "Toy Story 4", Disney prévoit le lancement, très attendu, de Disney+, sa plateforme de streaming concurrente de Netflix, à 6,99 dollars par mois, d'abord aux Etats-Unis en novembre.