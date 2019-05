Diane Keaton



Diane Keaton s'estime "vraiment chanceuse": en cinquante ans de carrière, elle a tourné avec les plus grands, décroché un Oscar et ne s'est "jamais sentie harcelée". L'actrice américaine de 73 ans continue à décrocher des rôles qui la passionnent comme dans "Poms" qui sort prochainement, sans aucune intention de prendre sa retraite. Au total, Diane Keaton a 68 tournages à son actif depuis ses débuts à Hollywood dans "Lune de miel aux orties", en 1970. Son prestigieux CV inclut un rôle dans "Le Parrain", où elle joue la femme d'Al Pacino, et de nombreux succès de Woody Allen, dont elle est restée l'amie après avoir longtemps été la compagne, la muse et l'actrice fétiche. C'est d'ailleurs avec "Annie Hall", du réalisateur new-yorkais, que Diane Keaton remporte l'Oscar de la meilleure actrice en 1978.



Mehdi Qotbi



Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), a été reçu, lundi à l’Elysée, par Mme Brigitte Macron, épouse du Président de la République française Emmanuel Macron, à qui il a présenté le Catalogue de l’exposition «Les couleurs de l'impressionnisme: chefs-d'oeuvre des collections du Musée d'Orsay" qui se tient actuellement à Rabat. Qotbi s’est réjoui, à cette occasion, de l’intérêt particulier accordé par Mme Macron à cette exposition et des sentiments d’admiration qu’elle voue au Maroc pour avoir fait de la culture une priorité et un véritable pont de dialogue entre les peuples, lui rendant hommage pour son précieux soutien à l’organisation de cet événement inédit. Qotbi a indiqué, dans une déclaration à la MAP au terme de l’audience, avoir tenu à informer Mme Macron du succès retentissant de l’exposition et de l’engouement sans précédent qu’elle connaît, plus de 14.000 visiteurs ayant été enregistrés depuis son ouverture, le 9 avril, au Musée Mohammed VI d'Art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat.