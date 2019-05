Journée nationale

de la musique



Dans sa légèreté comme dans son intensité, la musique au Maroc fait partie, avec ses rythmiques et ses rhapsodies, d'un patrimoine culturel, qui est célébré de manière idoine et perpétuelle, le 7 mai de chaque année. Véritable symbole de ses traditions et de son identité culturelle, la musique occupe une place bien particulière au sein de la société marocaine. En effet, la musique au Maroc n’est pas uniquement un passe-temps. Bien plus que cela, elle représente, en réalité, le quotidien même des Marocains, les unissant autant qu’elle les distingue et rythmant, de manière régulière, les grands événements de leur vie, les plus heureux comme les plus tristes. D’ailleurs, les festivals qui s’annoncent partout au Royaume en constituent justement la temporalité la plus visible, reflétant l’ouverture artistique du Maroc sur le monde, témoignant de la diversité et de la mysticité qui caractérisent la musique marocaine et l’élevant ainsi au rang digne qu'elle mérite. Mais au Maroc, comme partout ailleurs, la musique subit, elle aussi, les retombées imminentes des évolutions technologiques et tente, sans trop de mal, de s’adapter et de profiter des développements qui singularisent ce secteur.