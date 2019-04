Spotify



Le Suédois Spotify, numéro un mondial de l'écoute de musique en ligne, a annoncé lundi avoir franchi la barre des 100 millions d'abonnés payants, sans toutefois parvenir à rester bénéficiaire sur la durée. Les abonnés payants sont le coeur de la stratégie des services de streaming, les revenus tirés de la publicité diffusée aux utilisateurs gratuits étant insuffisants pour espérer une quelconque rentabilité. "Le nombre d'abonnés premium a atteint 100 millions, en hausse de 32%" sur un an à l'issue du premier trimestre, s'est félicité Spotify qui parle d'une "étape importante dans l'histoire de l'entreprise". Spotify attribue cette progression à son partenariat avec Google Home, ses campagnes promotionnelles aux Etats-Unis et au Canada, des rabais consentis aux Etats-Unis et au succès de son offre destinée aux familles. Fin 2018, Spotify avait passé la barre des 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels, à 207 millions. Il en comptait 217 millions au 31 mars 2019. En dépit d'une expansion rapide, le groupe, créé en 2005, n'a toujours pas trouvé de modèle efficace lui permettant de dégager un bénéfice à long terme.