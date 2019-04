Michael Jackson

Les parents d’une école élémentaire de Los Angeles ont décidé de ne pas changer le nom de leur “auditorium Michael Jackson” malgré les accusations d’abus sexuels pesant sur le défunt chanteur, ont annoncé samedi les autorités scolaires locales. Un scrutin avait été organisé cette semaine par la direction de l’école Gardner Street “à la suite de remarques de certains parents et membres de l’équipe” sur le nom de l’auditorium.

“Une majorité de participants se sont prononcés en faveur du maintien du nom actuel”, a fait savoir le district scolaire de l’ouest de Los Angeles. L’auditorium de cette école située près de Hollywood avait pris en 1989 le nom du “roi de la pop”, qui avait fréquenté l’établissement durant quelques mois lorsqu’il avait 11 ans.

C’était en 1969, quelques mois seulement avant le premier tube des Jackson 5, “I Want You Back”. Devant le succès de leurs chansons, le plus jeune des frères Jackson avait ensuite quitté le système scolaire pour recevoir des cours à domicile.



Weinstein

Le procès pour agressions sexuelles de l’ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein aura finalement lieu le 9 septembre, trois mois plus tard que prévu, a indiqué un juge new-yorkais. Le producteur déchu, catalyseur du mouvement #MeToo, a été inculpé l’an dernier de deux agressions sexuelles sur deux femmes différentes. Présent vendredi dernier à l’audience, vêtu d’un costume noir et silencieux devant les journalistes, M. Weinstein, 67 ans, risque la perpétuité en cas de condamnation au terme de ce procès qui pourrait durer cinq semaines.

Un des avocats de la défense s’est félicité du report. “Il va nous donner tout le temps d’approfondir le dossier et de parler aux gens qui se manifestent pour nous dire des choses très utiles pour M. Weinstein”, a affirmé Jose Baez, qui a repris le dossier il y a trois mois seulement. Le report a été annoncé après une audience de quatre heures, qui s’est tenue à huis clos à la demande des avocats des deux parties.