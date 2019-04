Conférence

Les participants à une conférence organisée, samedi dans la commune de Moulay Ali Cherif à Rissani, dans le cadre de la 25ème édition du Festival de Sijilmassa du malhoun, ont mis en évidence le rôle majeur joué par cet art ancestral dans la préservation de l’authenticité et de l’identité marocaines. Lors de cette rencontre, initiée sous le thème "La fonction pédagogique de l’art du malhoun au sein de la société marocaine", les intervenants, dont une pléiade de professeurs et de chercheurs, ont indiqué que le malhoun a contribué durant plusieurs siècles au renforcement du sentiment d’appartenance à la patrie et de l’attachement à la culture, aux us et coutumes et aux traditions marocaines authentiques.



Forum

La 7ème édition du Forum de la créativité romancière arabe du Caire s'est ouverte, samedi dans la capitale égyptienne, avec la participation de plus de 250 critiques et romanciers de pays arabes et étrangers, dont le Maroc. Le Royaume est représenté à ce forum, organisé par le Conseil supérieur égyptien de la culture, par l'écrivain Rabie Moubarak, le chercheur Said Yakten, les romanciers Bahaeddine Toud, Badia Radi et Zhor Karam, outre la critique Karima Bouhassoun. Le comité d'organisation de cet événement culturel de cinq jours a placé l'édition de cette année qui porte le nom du grand romancier soudanais Taeib Saleh, sous le thème "le Roman arabe à l'ère de l'informatique". Le forum se penchera sur nombre de problématiques portant notamment sur le grand progrès dans les télécommunications et le roman, le roman arabe et l'image, l'influence des télécommunications sur le roman de science fiction. Des tables roundes traitant des arts dans le roman arabe, la critique et les mutations de la narration dans le roman arabe et le roman interactif figurent aussi au programme de ce forum. Cette manifestation culturelle sera marquée par l'annonce du lauréat du Prix de la créativité romancière du Caire.