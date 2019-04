Salon

La 12ème édition du Salon régional du livre et de la lecture aura lieu du 23 au 30 avril dans la ville d'Inezgane, à l'initiative de la direction régionale du ministère de la Culture et de la Communication de Souss-Massa. Initiée sous le thème "Inezgane: la dimension culturelle", cette édition qui coïncide avec la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée le 23 avril de chaque année, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Communication et de la Culture - Département de la culture, visant à promouvoir l'industrie du livre et de l'édition et à soutenir les acteurs en la matière à l'échelle nationale et locale.

Selon un communiqué de la direction régionale de la culture, le Salon se veut un rendez-vous annuel qui favorise la communication et les échanges entre les différents intervenants et une opportunité de rencontre entre des écrivains, des créateurs et le grand public à travers l'organisation d'une série de conférences, de rencontres littéraires et de signatures de livre. Cette édition prévoit également l'organisation de plusieurs ateliers axés sur les techniques d’écriture, de lecture, de dessin et de calligraphie dédiés aux jeunes et aux enfants, afin de les inciter à se réconcilier avec le livre et la lecture, ajoute la même source.



Festival

La première édition du Festival du film québécois sera organisée du 24 au 26 avril à Rabat, avec à l'affiche trois œuvres cinématographiques explorant des questions d’intérêt universel. Le cinéma québécois se penche sur des thématiques de portée universelle comme la quête d’identité, la place de l’individu en société, la relation avec le territoire, la mémoire et la famille, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Cette première édition, initiée par le Bureau du Québec à Rabat en partenariat avec la Fondation HIBA, sera marquée par la projection de trois productions au cinéma Renaissance. Il s'agit des films "Les Loups" de Sophie Deraspe (24 avril), "Pieds nus dans l’aube" de Francis Leclerc (25 avril) et "Hochelaga : Terre des âmes" de François Girard (26 avril).

Pour la première fois, le Festival du film québécois donnera l’occasion au public rbati d’avoir un premier contact avec la vision cinématographique unique issue du Québec, lors de la projection en accès gratuit des trois films au cinéma Renaissance, selon le communiqué