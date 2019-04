KidsFest Tunisie

Les costumes traditionnels marocains ont été à l’honneur lors de la 6ème édition du "KidsFest Tunisie", tenue dimanche à Sid Bou Saïd (banlieue de Tunis) sous le signe "Joie de vivre". Cette manifestation a été l’occasion pour l’ambassade du Maroc à Tunis d’organiser un atelier de dessin au profit des enfants sur la belle tenue traditionnelle marocaine et sa richesse dans différentes régions du Royaume. La participation marocaine à cette manifestation, mise en œuvre en Tunisie depuis 2014 par l’Association Kamar, s’inscrit dans le cadre du volet "Kids monde" qui se veut comme un "Buffet culturel" international, un espace pour associations, ambassades, organisations diverses, sponsors, artistes, créant une panoplie d’activités par et pour les enfants. Pour le programme de cette édition, il est aussi axé sur d’autres points dont le "Kids Parade" qui a offert un défilé haut en couleur des enfants au centre du village de Sidi Bou Saïd, avec des tenues créées par eux-mêmes (déguisements, costumes, bannières, masques, maquillage).



Publication

Le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations de Coquimbo au Chili a publié, dernièrement, une série d'ouvrages en langue espagnole dans le but de rapprocher les lecteurs chiliens et hispanophones de la culture marocaine et de ses richesses. Le deuxième volet du livre "Letras Marroquies" (Lettres marocaines) présente une anthologie d’écrivains marocains en langue espagnole. Après son premier volet, publié en 2012, ce deuxième opus offre aux lecteurs de "nouvelles voix" d’écrivains marocains d’expression espagnole, qui écrivent, pour leur majorité, depuis le Maroc, selon l’auteur de cet ouvrage Cristian H. Ricci. L’auteur du livre plaide pour la défense de cette littérature marocaine d’expression espagnole, "un « capital sociolinguistique et intellectuel » de millions de Marocains parlant le castillan, en comptant ceux qui vivent à l’étranger".