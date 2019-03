Mehdi Qotbi

Paris, capitale mondiale de l’art, accueille du 5 au 11 avril prochain, une exposition d’œuvres inédites du peintre marocain Mehdi Qotbi. L’exposition «Mehdi Qotbi, poète des signes », qui sera proposée à voir à la célèbre maison de vente aux enchères «Artcurial», signe le retour à Paris de Mehdi Qotbi, artiste confirmé et grande figure de l’art contemporain marocain, après dix années d’absence. A travers cette exposition, Artcurial compte célébrer les 50 ans de carrière de l’artiste marocain en mettant en lumière son travail, affirme la maison française dans un communiqué à la MAP.

«Peintre calligraphe depuis près de 50 ans et ayant exposé dans le monde entier, Mehdi Qotbi redévoile son travail à Paris où il n’avait pas été présenté depuis 10 ans», souligne Artcurial. Réinterprétant la calligraphie arabe pour en faire une création contemporaine, l’œuvre de Mehdi Qotbi est empreinte de poésie, d’harmonie et de rythme.



Festival

L’Italie sera l’invitée d’honneur de la 8ème édition du Festival Oued-Noun du cinéma, un rendez-vous cinématographique organisé du 2 au 7 avril prochain par l’Association des jeunes créateurs de Guelmim. Cette manifestation culturelle constitue une occasion pour le partage d’expériences, l’élargissement de contact et l’interaction entre les réalisateurs, les différents acteurs du champ cinématographique et le grand public, indique un communiqué des organisateurs.

Dix courts métrages du Maroc, de Liban, d’Irak, de France et des Etats-Unis seront en compétition pour obtenir le Grand Prix de l’édition 2019 de cet événement cinématographique phare au niveau de la région de Guelmim-Oued Noun. S’y ajoutent d’autres récompenses comme le Prix du jury et Prix “Création” attribué à un jeune talent. Présidé par le réalisateur Idriss Lamrini, le jury est composé de l’actrice Nissrine Radi et du critique cinématographique Ahmed Sijilmassi.