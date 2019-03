Seungri

Seungri, star de la K-pop sud-coréenne, a annoncé qu'il se retirait du monde du spectacle à la suite de multiples enquêtes de police, en particulier sur des accusations selon lesquelles il aurait offert des services sexuels à des investisseurs.

Le chanteur du boys band BIGBANG, l'un des plus grands groupes de K-pop de Corée du Sud, est soupçonné d'avoir tenté de soudoyer des investisseurs en leur proposant les services de prostituées dans de multiples boîtes de nuit de Gangnam, quartier sélect de Séoul. Le musicien de 29 ans a été entendu par la police durant le week-end et inculpé pour "incitation à la prostitution". "Il serait mieux à présent que je prenne ma retraite du monde du spectacle", a-t-il dit dans un communiqué posté lundi sur son compte Instagram.

"S'agissant de l'enquête en cours, je la prendrai au sérieux afin de balayer toutes les accusations". Le chanteur, également propriétaire d'une franchise internationale de restaurants, avait suspendu le mois dernier sa carrière de musicien et annulé des concerts prévus courant mars. Son nom est aussi mêlé à une enquête ouverte par la police sur des accusations de vente de drogue et d'agressions sexuelles au Burning Sun, club où il était directeur des relations publiques.



Fiction télévisuelle

La 8ème édition du Festival de fiction télévisuelle de Meknès se tiendra du 15 au 20 mars courant, avec la participation de 200 professionnels marocains et étrangers. Au total, 14 téléfilms et séries concourront pour les prix de cette manifestation, initiée par l’Association ‘’Spectacle libre’’, en partenariat avec le ministère de la Culture, le conseil de la région Fès-Meknès et la commune de Meknès. Le coup d’envoi de cette édition, organisée avec le concours de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et la chaîne 2M, sera donné par un hommage à l’actrice Rachida El Harrak, ainsi qu’un hommage posthume à l’acteur Aziz Maouhoub, en reconnaissance de leurs contributions à l’enrichissement de la scène culturelle et artistique marocaine.