Jennifer Lopez



La chanteuse Jennifer Lopez et l'ex-star du baseball américain Alex Rodriguez, l'un des couples les plus glamours de ces deux dernières années, ont confirmé samedi leur fiançailles sur Instagram.

Chacun a posté une photo de leurs mains sous un coucher de soleil, une énorme bague de diamant sur l'annulaire gauche de Jennifer Lopez. Alors que la chanteuse-actrice-danseuse-productrice a posté la photo sans commentaire et accompagnée d'émoticones en forme de coeur, son désormais fiancé est allé un peu plus loin en écrivant en petits caractères "elle a dit oui".

La chanteuse, âgée de 49 ans, actuellement productrice exécutive et juge de l'émission "World of Dance" diffusée par la chaîne NBC, partira en tournée plus tard dans l'année à travers l'Amérique du Nord. Elle a été mariée à trois reprises, avec Ojani Noa, avec le danseur Cris Judd et avec le chanteur Marc Anthony, avec lequel elle a des jumeaux de 11 ans. Elle a également eu une relation hautement médiatisée avec l'acteur Ben Affleck.



R.Kelly



Le chanteur R. Kelly, déjà inculpé par la justice après des accusations d'atteintes sexuelles sur mineures, a été remis en liberté samedi après avoir payé sa pension alimentaire, a constaté un journaliste de l'AFP. La star du R&B avait été placée en détention mercredi pour défaut de paiement de pension alimentaire. R. Kelly, 52 ans, a été libéré samedi après avoir payé la somme de 161.000 dollars qu'il devait régler à son ancienne femme. "Je vous promets qu'on va arranger toute cette situation. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant", a simplement déclaré la vedette à des journalistes à sa sortie de prison.

C'est la deuxième fois que R. Kelly est libéré de la prison du comté de Cook, où se trouve Chicago, sa ville d'origine. Il en était déjà sorti le 25 février après avoir mis plusieurs jours à payer une caution de 100.000 dollars dans une autre affaire: il est accusé d'abus sexuels sur quatre femmes, dont trois mineures. Dix chefs d'accusation, chacun puni de trois à sept ans de prison, ont été retenus contre lui pour ces agressions présumées commises entre 1998 et 2010. "Cet homme est présumé innocent", a rappelé samedi son avocat Steve Greenberg devant les journalistes. R. Kelly doit se représenter devant la justice, dans le cadre de ces deux affaires séparées, plus tard dans le mois.